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رياضة
تغريم التنس البريطاني مليون دولار بسبب حظره اللاعبات الروسيات
Lebanon 24
04-07-2022
|
14:00
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تصاعد الخلاف بين اتحاد التنس البريطاني وسلطات التنس الدولية بشأن حظر اللاعبين الروس في 3 بطولات مع تعرض الاتحاد البريطاني لسلسلة استثنائية من الغرامات بلغ مجموعها مليون دولار.
وفرض اتحاد التنس للسيدات غرامة على اتحاد التنس في بريطانيا لعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في ثلاث بطولات، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
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وبلغت غرامة قانون العمل حوالي مليون دولار، وتعتزم المنظمات الحقوقية الطعن في القرار بدعم من الحكومة البريطانية.
وقالت نادين دوريس، وزيرة الرياضة البريطانية: "يجب الإشادة بالاتحاد وبمنظمي ويمبلدون لرغبتهما في جعل روسيا منبوذة رياضيا دوليا".
وأعلنت الرابطة، التي تنظم بطولة ويمبلدون، في 20 أبريل أنه لن يسمح للروس والبيلاروسيين بالدخول، ووصفت قرارها بأنه "مساهمة في الجهود واسعة النطاق التي تبذلها حكومة المملكة المتحدة للحد من النفوذ العالمي لروسيا."
وعارض ذلك اتحاد لاعبي التنس المحترفين واتحاد لاعبات التنس المحترفات، بالإضافة إلى العديد من لاعبي التنس البارزين.
وفي وقت لاحق، قررت كلتا المنظمتين حرمان ويمبلدون من نقاط التصنيف لتعليق مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروسيين.
المصدر:
روسيا اليوم
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