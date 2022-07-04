Advertisement

رياضة

"نوفوستي": المهاجم الروسي دزيوبا يرفض ​​عرضا مغريا من ناد صيني

Lebanon 24
04-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-968346-637925552234739222.jpg
Doc-P-968346-637925552234739222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن مهاجم المنتخب الروسي لكرة القدم، أرتيوم دزيوبا، رفض عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية، وذلك نقلا عن مصدر مطلع.

وقال المصدر: "أرتيوم رفض عرضا بقيمة مليوني دولار سنويا من ناد صيني".
Advertisement

وأعلن أرتيوم دزيوبا، البالغ من العمر 33 عاما، رحيله عن فريق زينيت بطرسبورغ بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز للموسم (2021-2022) في صفقة حرة.

وأفاد مصدر في وكالة "نوفوستي" في وقت سابق، بأن المهاجم الروسي أجرى مفاوضات مع أندية تركية، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق معها بسبب الجانب المالي.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-07-05
16:00 | 2022-07-04
14:00 | 2022-07-04
11:00 | 2022-07-04
08:00 | 2022-07-04
05:00 | 2022-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website