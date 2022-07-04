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رياضة
"نوفوستي": المهاجم الروسي دزيوبا يرفض عرضا مغريا من ناد صيني
Lebanon 24
04-07-2022
|
23:00
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن مهاجم المنتخب الروسي لكرة القدم، أرتيوم دزيوبا، رفض عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية، وذلك نقلا عن مصدر مطلع.
وقال المصدر: "أرتيوم رفض عرضا بقيمة مليوني دولار سنويا من ناد صيني".
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وأعلن أرتيوم دزيوبا، البالغ من العمر 33 عاما، رحيله عن فريق زينيت بطرسبورغ بعد تتويجه بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز للموسم (2021-2022) في صفقة حرة.
وأفاد مصدر في وكالة "نوفوستي" في وقت سابق، بأن المهاجم الروسي أجرى مفاوضات مع أندية تركية، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق معها بسبب الجانب المالي.
(روسيا اليوم)
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