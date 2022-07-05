"برغر ميسي".. هذه مكوناته ومكان تواجده (صورة)

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ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على حسابه الرسمي في أنستقرام وأمامه "ساندوتش" من البرغر.ولم يكن هذا الساندوتش عاديا، بل كان يحمل اسم ميسي نفسه "برغر ميسي"، حسبما قالت صحيفة آس الإسبانية.وأضافت الصحيفة، أن مقهى فندق هارد روك في إيبيزا الإسبانية، حيث يقضي ميسي إجازته حاليا، أعد شطيرة من البرغر الخاص للنجم الأرجنتيني، وقدمها له.الشطيرة الجديدة تتكون من لحم مفروم "قرصين"، وجبنة البروفولون، وصلصة البصل الأحمر بالكراميل، والطماطم والخس، وصلصة مدخنة وشريحتي سجق، مع نكهة حارة.