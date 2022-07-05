28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"برغر ميسي".. هذه مكوناته ومكان تواجده (صورة)
Lebanon 24
05-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على حسابه الرسمي في أنستقرام وأمامه "ساندوتش" من البرغر.
ولم يكن هذا الساندوتش عاديا، بل كان يحمل اسم ميسي نفسه "برغر ميسي"، حسبما قالت صحيفة آس الإسبانية.
وأضافت الصحيفة، أن مقهى فندق هارد روك في إيبيزا الإسبانية، حيث يقضي ميسي إجازته حاليا، أعد شطيرة من البرغر الخاص للنجم الأرجنتيني، وقدمها له.
Advertisement
الشطيرة الجديدة تتكون من لحم مفروم "قرصين"، وجبنة البروفولون، وصلصة البصل الأحمر بالكراميل، والطماطم والخس، وصلصة مدخنة وشريحتي سجق، مع نكهة حارة.
وأشارت "آس" أن مكونات "الساندوتش" هي المفضلة لدى ميسي، وتم اعتماد هذا الصنف في المقهى، حيث يتم تقديمه مع البطاطا المقلية تحت اسم برغر ميسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
14:27 | 2022-07-04
04/07/2022 02:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
13:28 | 2022-07-04
04/07/2022 01:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
05/07/2022 12:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مُخطّط إسرائيلي جديد.. هذا ما ستشهدهُ الحدود مع لبنان
Lebanon 24
مُخطّط إسرائيلي جديد.. هذا ما ستشهدهُ الحدود مع لبنان
15:56 | 2022-07-04
04/07/2022 03:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات مُسلّحة تهزّ أرجاء صيدا.. الوضع ينفجر في عين الحلوة!
Lebanon 24
إشتباكات مُسلّحة تهزّ أرجاء صيدا.. الوضع ينفجر في عين الحلوة!
14:48 | 2022-07-04
04/07/2022 02:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-07-05
ميسي ينتظر مكالمة من لابورتا... هل يعود لبرشلونة؟
08:00 | 2022-07-05
تهمة الاغتصاب تطارد نجم الدوري الإنجليزي.. قد تحرمه من كأس العالم!
02:00 | 2022-07-05
رونالدو قرر عرض طائرته الخاصة للبيع لهذا السبب!
23:00 | 2022-07-04
"نوفوستي": المهاجم الروسي دزيوبا يرفض عرضا مغريا من ناد صيني
16:00 | 2022-07-04
نقل مقاتل إلى المستشفى بعد تلقيه 152 ضربة في الرأس
14:00 | 2022-07-04
تغريم التنس البريطاني مليون دولار بسبب حظره اللاعبات الروسيات
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
05/07/2022 19:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
05/07/2022 19:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
05/07/2022 19:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact