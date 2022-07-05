تهمة الاغتصاب تطارد نجم الدوري الإنجليزي.. قد تحرمه من كأس العالم!

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قد تسبب جريمة اغتصاب في حرمان أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.صحيفة "تليجراف" البريطانية ذكرت أنه ألقي القبض على لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز "ذائع الصيت دوليا" للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.وذكرت "تليجراف" أن اللاعب، وهو في أواخر العشرينيات من عمره ، اعتقل في شمال العاصمة البريطانية "لندن".وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الذي لم يكشف عن اسمه لأسباب قانونية، محتجز حاليا ويتم استجوابه بشأن اتهامه باغتصاب فتاة في سن العشرين، خلال الشهر الماضي.وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان نشرته "تليجراف": "في 4 تموز، تم إبلاغ الشرطة باغتصاب امرأة في العشرينات من عمرها خلال شهر حزيران الماضي".وأضافت الشرطة: "هذا اللاعب ألقي القبض عليه في منزله للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واقتيد إلى الحجز حيث لا يزال هناك حتى الآن والتحقيقات لا تزال مستمرة".وليس من الواضح ما إذا كان اللاعب سيشارك في الجدول الزمني التحضيري الخاص بناديه للموسم المقبل، حيث من المقرر أن يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في 5 آب.وبحسب "تليجراف"، كان من المقرر أن يظهر اللاعب مع منتخب بلاده في مونديال قطر الذي ينطلق يوم 21 تشرين الثاني، لكن حال إدانته، فإنه بالتأكيد لن يستطيع المشاركة في كأس العالم.