ميسي ينتظر مكالمة من لابورتا... هل يعود لبرشلونة؟

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كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، عن اتصال بين مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي حول مستقبل الأخير.ويثير مستقبل النجم الأرجنتيني، بعض الجدل في "حديقة الأمراء"، ويرتبط ميسي بعقد مع النادي الفرنسي حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.وذكر البرنامج أن ميسي لديه علاقة جيدة مع مدرب البارسا، بعدما فازا بكل شيء معا، لذا اتصل "ليو" بزميله السابق، وسأله عن أي إمكانية العودة إلى النادي الكتالوني.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تشافي رد على ميسي بأنه مسرور من طلبه، لكن عليه التحدث إلى الرئيس خوان لابورتا، وأن الأخير من سيتصل به.وأوضح البرنامج الإسباني أن لابورتا لم يتصل بميسي حتى الآن.وكان ميسي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، بسبب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده وفقا لقانون اللعب الماضي النظيف.