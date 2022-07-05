دولة تفتح تحقيقا بعد انتهاء مباراتي كرة قدم 91-1 و95-صفر

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فتح الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، تحقيقا في انتهاء مباراتين بدوري الدرجة الثانية 91-1 و95-صفر، واصفا إياهما بـ"نتيجتين غير منطقيتين".وقال اتحاد الكرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، إنه يحقق مع المسؤولين واللاعبين الذين شاركوا في المباراتين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وفاز فريق "غالف إف سي" على "كوكيما لبنان" 91-1، وخسر "لومبنبو يونايتد" 95-صفر أمام "كاهولا رينجرز".وقال الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، إنه "لا يتسامح مطلقا مع التلاعب في المباريات، أو أي شيء من هذا القبيل".