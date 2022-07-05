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رياضة

خسارة لبنان امام سلوفينيا في بطولة العالم للناشئين في كرة السلة

Lebanon 24
05-07-2022 | 14:34
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عانى منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة خسارته الثالثة تواليا في بطولة العالم تحت 17 سنة التي تقام في مدينة ملقة الاسبانية. 

وخسر المنتخب اللبناني امام سلوفينيا 51 - 84، بعدما سبق له الخسارة امام الولايات المتحدة ومالي على التوالي.
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وكان منتخبنا الوطني تأهل للنهائيات من بوابة التصفيات الآسيوية - بطولة القارة، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.
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