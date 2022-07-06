بعد 8 أيام من سرقته... تفاصيل مثيرة حول سقوط "عصابة رونالدو"

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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أفراد العصابة التي قامت بسرقة منزل رونالدو نازاريو أسطورة منتخب البرازيل السابق بعد كواليس مثيرة.وتعرض منزل رونالدو، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني الحالي، في جزيرة إيبيزا للسرقة من قبل العصابة المذكورة، حيث تم السطو على متعلقات تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين يورو، ما بين مجوهرات وأموال، في الساعات الأولى من يوم الاثنين 27 حزيران الماضي.وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية، عن مصادر قريبة من التحقيقات، أن الشرطة قامت بتفكيك العصابة التي تخصصت في سرقة الفيلات الفاخرة التي يقطنها المشاهير ولاعبو كرة القدم في مناطق مختلفة من إسبانيا.وأوضحت المصادر أنه تم إلقاء القبض على 5 رجال – 4 ألبان وإسباني واحد - وسيدة رومانية، في بلدة دينيا (مقاطعة أليكانتي) وفي مالاجا، في إطار العملية التي أطلق عليها (Marenostrum)، كما تم اعتقال شخص سابع مرتبط بالعصابة كانت الشرطة تحقق معه منذ نهاية عام 2021.وأفادت المديرية العامة للشرطة بتفكيك هذه العصابة ذات الأصل الألباني، الثلاثاء، حيث تم الكشف عن ارتباطها بما يصل إلى 15 حادث سرقة لفيلات فاخرة في مقاطعات أليكانتي ومالاجا ومورثيا.ووقع أول اعتقال بعد السطو على منزل رونالدو عندما وصل الجناة المزعومون إلى دينيا على متن عبّارة في 28 يونيو، حيث رصدت الشرطة أن المسؤولين عن التنظيم الإجرامي زاروا مدن مالاجا وبرشلونة وإيبيزا في اليوم نفسه، الأمر الذي أثار الشكوك حولهم.