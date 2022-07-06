الحكمة يتعاقد مع هذا اللاعب

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أعلن نادي الحكمة لكرة السلة، تعاقده مع اللاعب جان مارك جروج، قادما من انترانيك.وكان جروج أحد أبرز نجوم انترانيك في الموسم الماضي، حيث سجل 388 نقطة، بالإضافة إلى صناعة 27 تمريرة حاسمة خلال الموسم.ويعد جروج من اللاعبين المميزين على صعيد السلة اللبنانية، ويعد التعاقد معه تعزيزا مهما لصفوف الأخضر الحكماوي.وقال الحكمة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "كش ملك" في رسالة واضحة أن جروج سيكون قناص الفريق وصائد السلات في الموسم المقبل.يذكر أن الحكمة وصل إلى الفاينال فور الموسم الماضي، ويستهدف الوصول إلى النهائي في الموسم المقبل.