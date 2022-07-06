Advertisement

رياضة

رغم أنّه كان خاسراً في المباراة... هذا ما فعله جوكوفيتش مع خصمه!

Lebanon 24
06-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-968842-637927067002716759.jpg
Doc-P-968842-637927067002716759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نال لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش إعجاب عدد كبير من متابعي بطولة ويمبلدون، بعد سقوط خصمه النجم الإيطالي الشاب يانيك سينر.

وكان اللاعبان يتواجهان لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.
Advertisement

ومن بين أبرز لحظات المواجهة، سقوط سينر على أرضية الملعب، حين كان يركض لالتقاط الكرة بالقرب من الشباك.

وحينها كان اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما متقدما على جوكوفيتش في أول مجموعتين.

ورغم ذلك، لم يتأخر جوكوفيتش في تقديم المساعدة لمنافسه، الذي رصدته عدسات المصورين يتألم ويمسك بكاحله.

وتقدّم جوكوفيتش إلى سينر، ثم ساعده على الوقوف، وسط تصفيقات الجماهير الحاضرة.

وأشاد المتابعون بالروح الرياضية العالية التي أظهرها جوكوفيتش، رغم أنه كان متأخرا في النتيجة ويواجه الإقصاء من ويمبلدون.

يشار إلى أن المباراة انتهت بتأهل جوكوفيتش إلى المربع الذهبي بنتيجة 5-7، 2-6، 6-3، 6-2، و6-2.
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-06
11:00 | 2022-07-06
08:00 | 2022-07-06
05:00 | 2022-07-06
02:00 | 2022-07-06
23:00 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website