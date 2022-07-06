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رياضة

رئيس برشلونة يعلق على حقيقة المفاوضات مع رونالدو

Lebanon 24
06-07-2022 | 16:00
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علق رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، على الأنباء التي ربطت النادي بالتفاوض مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحفية "آس" الإسبانية في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، ناقش مع الإسباني خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، إمكانية انضمام الهداف التاريخي لريال مدريد إلى صفوف غريمه التقليدي برشلونة، وتناول وكيل الأعمال الشهير العشاء مع لابورتا وكان موضوع النقاش انتقال الدولي البرتغالي، إضافة إلى عرض لاعبين آخرين عليه.
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وأضافت: أراد لابورتا التعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، لكن الوضع الاقتصادي الصعب للنادي منعه من ذلك.

وعلق خوان لابورتا على تلك الأنباء خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الإيفواري فرانك كيسي، الوافد الجديد من نادي ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "كريستيانو؟ لن أتحدث عن اللاعبين بطريقة أو بأخرى، فقد يساء فهم ذلك".

واستدرك: "يستحق كل لاعبي كرة القدم الاحترام، وهذا ليست له علاقة باهتمامات برشلونة، علينا أن نحترم اللاعبين الذين لديهم عقود مع أندية أخرى".
 
 
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