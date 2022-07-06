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رياضة

دي ماريا إلى يوفنتوس

Lebanon 24
06-07-2022 | 23:00
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توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق مع الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وانتهى عقد دي ماريا (34 عاما) مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم المنصرم، في 30 حزيران 2022.
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وقال الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، إن يوفنتوس توصل لاتفاق نهائي مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من أجل الانضمام إلى صفوف "البيانكونيري" في صفقة انتقال حر.

وأضاف أن إدارة يوفنتوس تجهز العقود استعدادا لتوقيع أنخيل دي ماريا، بعد الاتفاق على جميع البنود، والتي من أبرزها التوقيع لمدة موسم واحد.
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