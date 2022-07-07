أغلى 10 أندية في العالم... من يتصدرها؟

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تصدر فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة أغلى 10 أندية في العالم من ناحية القيمة التسويقية، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.ووصلت القيمة التسويقية لنادي مانشستر سيتي، وفقا للتحديثات الأخيرة، إلى مليار و110 ملايين يورو، ليصبح النادي الوحيد الذي تتخطى قيمته حاجز المليار يورو.ويتفوق مانشستر سيتى على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أغلى أندية العالم بقيمة تسويقية بلغت 896 مليون يورو، ويليهما ليفربول في المرتبة الثالثة بقيمة 885 مليون يورو.واكتفى فريق ريال مدريد بالمركز الرابع في قائمة أغلى 10 أندية في العالم على مستوى القيمة التسويقية، برصيد 876 مليون يورو، بينما غاب القطب الكروي الإسباني الآخر نادي برشلونة عن القائمة، وبلغت قيمته التسويقية 610 ملايين يورو.وجاءت قائمة أغلى 10 أندية في العالم، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت - Transfermarkt" العالمي المتخصص في قيمة اللاعبين كالتالي:1- مانشستر سيتي (إنجلترا) - 1.110 مليار يورو2- باريس سان جيرمان (فرنسا) - 896 مليون يورو3- ليفربول (إنجلترا) - 885 مليون يورو4- ريال مدريد (إسبانيا) - 876 مليون يورو5- بايرن ميونخ (ألمانيا) - 817.75 مليون يورو