ما هي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم؟

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أصدر موقع "ترانسفير ماركت" قائمة بأغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم.ويتصدر البرازيلي نيمار القائمة:1- البرازيلي نيمار في صفقة انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عام 2017، بـ 222 مليون يورو (231 مليون دولار).2- الفرنسي كيليان مبابي بـ 180 مليون يورو ( 187 مليون دولار)، إذ انضم للنادي الباريسي، قادما من موناكو، عام 2018.3- الفرنسي عثمان ديمبلي، بـ 140 مليون يورو (145 مليون دولار)، بعد انتقاله لبرشلونة قادما من بورسيا دورتموند الألماني، عام 2017.4- البرازيلي فيليبي كوتينيو بـ 135 مليون يورو (140 مليون دولار)، عقب انضمامه لبرشلونة قادما من ليفربول، عام 2017.5- البرتغالي جواو فيليكس بـ 127 مليون يورو (132 مليون دولار)، إذ انتقل لصفوف أتليتيكو مدريد قادما من بنفيكا، عام 2018.6- الفرنسي أنطوان غريزمان بـ 120 مليون يورو (125 مليون دولار)، بعد قدومه لبرشلونة من أتليتيكو مدريد، عام 2019.7- الإنجليزي جاك غريليش بـ 117.5 مليون يورو (121 مليون دولار)، دفعها مانشستر سيتي لاستقدام قائد أستون فيلا السابق عام 2021.8- البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 117 مليون يورو (121 مليون دولار)،عقب انضمامه ليوفنتوس قادما من ريال مدريد، عام 2018.9- البلجيكي إدين هازارد بـ 115 مليون يورو (119 مليون دولار)، استقدمه ريال مدريد من نادي تشيلسي في صيف 2019.10- البلجيكي روميلو لوكاكو بـ 113 مليون يورو (117 مليون دولار) دفعها تشيلسي النادي اللندني إلى إنتر ميلان في 2021.