ما طبيعة إصابة النجم نادال؟

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أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الإسباني رافائيل نادال اليوم الخميس، إصابته بتمزق في عضلة البطن تعرض لها خلال مباراته أمام الأميركي فريتز، في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون.وعانى نادال من مشاكل وآلام كبيرة في البطن خلال مباراته أمام الأميركي تايلور فريتز، وسط مطالبات من أبيه وشقيقته بالانسحاب، إلا أن النجم الإسباني تحامل على نفسه وقرر مواصلة اللعب وبالرغم من تأخره في النتيجة مرتين، تمكن من الفوز في نهاية المطاف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(7-5) و(3-6) و(7-5) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء، واستغرقت أربع ساعات و20 دقيقة.وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن رافائيل نادال خضع للفحوصات الطبية صباح اليوم الخميس، وقد أوضحت وجود إصابة في عضلات البطن لدى اللاعب.وأشارت الإذاعة إلى رغبة النجم الإسباني في المخاطرة وخوض مباراة الدور نصف النهائي رغم وجود إصابة واضحة.ونوّهت "كادينا كوبي" أن نادال تدرب صباح اليوم رفقة مارك لوبيز أحد مدربيه.ومن المقرر أن يلعب النجم الإسباني ضد الأسترالي "المشاكس" نيك كيريوس، المصنف 40 عالميا، غدا الجمعة.يذكر أن رافائيل نادال (36 عاما) يحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في البطولات الأربع الكبرى للتنس "غراند سلام"، برصيد 22 لقبا، منها لقبان فقط في بطولة ويمبلدون، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية، فاز بهما خلال مسيرته في عامي 2008 و2010.