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رياضة

ماذا قال لابورتا حول شائعات ضم رونالدو؟

Lebanon 24
07-07-2022 | 23:00
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رحب رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، بالشائعات التي ربطت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد لكرة القدم، بالانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لاعبه الجديد المدافع الدنماركي أندريس كريستنسن، اليوم الخميس: "نحن محظوظون جدا لأن معظم اللاعبين يرغبون في القدوم إلى برشلونة، عندما تفتح الاحتمالات فإنهم يفكرون في ذلك بحماس كبير".
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وأضاف: "لقد عرفنا بهذه الشائعات، نحن محظوظون بها، وتعكس تاريخنا وقيمة لاعبي الفريق، وما حققناه من إنجازات".

واستدرك خوان لابورتا: "لا أخوض في الأسماء، أنا أتحدث بشكل عام، يوجد لاعبون رائعون في الأندية الكبيرة، عندما يكون هناك خيار برشلونة، يفكرون فيه بعناية".

وواصل: "برشلونة لا يزال جذابا جدا، ومصدرا للشغف والحماس بدليل انضمام كريستنسن إلينا قادما من تشيلسي".

وختم خوان لابورتا تصريحاته في هذا الشأن: "سنواصل عملنا بشكل طبيعي في سوق الانتقالات بما يضمن لنا أكبر نجاح ممكن".

وأكدت صحفية "آس" الإسبانية في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي، أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، وتناول العشاء مع لابورتا، وكان موضوع النقاش إمكانية انضمام الهداف التاريخي لريال مدريد إلى صفوف غريمه التقليدي برشلونة، إضافة إلى عرض لاعبين آخرين عليه.

وأضافت أن لابورتا أراد التعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، لكن الوضع الاقتصادي الصعب للنادي منعه من ذلك.
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