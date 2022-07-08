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رياضة
ما سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023؟
Lebanon 24
08-07-2022
|
05:00
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة المقبلة.
وأعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأحد، تأجيل كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار من يونيو/حزيران 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024.
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ما سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023؟
موتسيبي كشف خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023.
وقال رئيس "الكاف": "تم تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب الأمطار الصيفية في كوت ديفوار".
وكشف موتسيبي عن خطورة تلك الأمطار، حيث قال: "الأمطار الصيفية تسبب ضررا في كوت ديفوار، لذلك كان من الأفضل تأجيل كأس أمم أفريقيا إلى كانون الثاني".
يُذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا شهدت العديد من التقلبات في السنوات الأخيرة، حيث أقيمت في صيف 2019 لأول مرة، قبل أن تعود للشتاء في 2022، وكانت قريبة من العودة لتُقام صيفا في 2023، قبل أن يتم تأجيلها إلى شتاء 2024.
(بطولات)
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