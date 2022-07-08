نادال مصاب! ما هي طبيعة إصابته؟

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خضع الإسباني رافائيل نادال، إلى فحوصات طبية من أجل تحديد نوع الإصابة التي تعرض لها أمام الأميركي فريتز، في الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون.وعانى نادال من إصابة في البطن، خلال انتصاره المثير أمس الأربعاء على الأميركي تايلور فريتز، وسط مطالبات من أبيه وشقيقته بالانسحاب، إلا أنه قرر مواصل اللقاء الذي حسمه في نهاية المطاف بعد 5 مجموعات.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نتيجة الفحوصات أثبتت إصابة رافا بتمزق في عضلات البطن حجمه "7 ميليمتر".وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن نادال سيخوض مباراة الدور قبل النهائي رغم تلك الإصابة.