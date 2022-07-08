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رياضة

هل سيبيع "مانشستر يونايتد" رونالدو؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 11:00
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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الغياب عن فترة الإعداد لما قبل الموسم مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في الوقت الذي يصر ناديه على أن اللاعب ليس للبيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أنباء عن رغبة النجم البالغ من العمر 37 عاما في الرحيل عن "أولد ترافورد" قد انتشرت في الفترة الأخيرة، وذلك عقب موسم مخيب للآمال للفريق الذي عاد إليه رونالدو مجددا بعدما سبق له اللعب في صفوفه وتحقيق الإنجازات بين عامي 2003 و2009.
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وقدم رونالدو إيضاحا عندما غاب يوم الاثنين الماضي عن تدريبات الفريق، حيث كان ذلك المران الأول الذي استقبل فيه المدرب الهولندي الجديد إيرك تن هاغ اللاعبين في مركز تدريبات الفريق قبل بدء فترة الاعداد للموسم الجديد.

وتقبل النادي إيضاح رونالدو بسبب "الشؤون العائلية" التي منعته من الابلاغ عن غيابه عن التدريبات، ولا يزال النادي يتعامل بنفس الطريقة مع غياب اللاعب على مدار أيام حتى اليوم الخميس.

ومن غير المعروف إذا كان رونالدو سيتواجد على متن الطائرة التي ستقل فريق المدرب تن هاج إلى تايلاند يوم الجمعة، حيث سيبدأ الفريق جولة ما قبل الموسم، لكن مانشستر يونايتد أكد أنه سيكون في قائمة الفريق هذا الموسم.

وبعد التأكيد مرارا وتكرارا في الأسابيع الماضية على عدم إمكانية بيع رونالدو، وأصر النادي على موقفه لم يطرأ عليه أي تغيير وسط تقارير تحدثت عن رغبة النادي في بيع اللاعب البرتغالي.

ويبدو أن مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق والذي يتقاضى أجورا عالية، يمثل أزمة بالنسبة للنادي، في الوقت الذي كشفت فيه (بي أيه ميديا) عن تزايد اهتمام تشيلسي بضمه.

(العربية)
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