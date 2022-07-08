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رياضة

ماذا دار في اجتماع مالك تشيلسي مع لابورتا في برشلونة؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 14:00
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قررت إدارة نادي تشيلسي، فتح باب المفاوضات مع برشلونة، لإبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقا صحيفة "ديلي ميل" فإن تود بويلي، مالك تشيلسي وصل إلى مطار إل برات في برشلونة، يوم الخميس، وتوجه مباشرة إلى مطعم "فيا فينيتو"، حيث تناول العشاء مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وماتيو أليماني، المدير الرياضي للبارسا، وجوردي كرويف، يده اليمنى في إدارة ملف كرة القدم.
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واستمر الاجتماع لمدة حوالي ساعة وربع حيث غادر بويلي المطعم دون التعليق على المفاوضات، واقتصر رده على أسئلة الصحفيين باللغة الإنجليزية على شيئين بقوله: "وجبة رائعة، طعام رائع" قبل توجهه إلى مطار إل برات للعودة إلى لندن.

ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات، عرض برشلونة على مالك تشيلسي، الحصول على بعض اللاعبين مقابل التخلي عن الثنائي الإسباني ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا لضمهما إلى ملعب الكامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى عزم البارسا، عرض الأميركي سيرجينو ديست والهولندي ممفيس ديباي على الفريق اللندني، مقابل الثنائي الإسباني.
 
 
(روسيا اليوم)
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