النجم الإنجليزي ويلشير يفاجئ جماهيره باعتزال مبكر

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فاجأ لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم سابقا، جاك ويلشير، الوسط الرياضي ظهر اليوم الجمعة، بإعلانه اعتزال كرة القدم في سن مبكرة.وأصدر ويلشير بيانا رسميا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن فيه نهاية مسيرته الاحترافية بعمر 30 عاما.وقال ويلشير في بيانه: "اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم على المستوى الاحترافي بعد رحلة رائعة، مليئة باللحظات المميزة، التي أفخر بمعايشتها طوال مسيرتي".وبدأ ويلشير مسيرته الاحترافية بقميص أرسنال عام 2008، واستمر ضمن صفوفه حتى رحيله صوب وست هام يونايتد في عام 2018.وعاش النجم الإنجليزي بعد ذلك فترة من التخبط بسبب كثرة إصاباته وتراجع مستواه، بعدما كان أحد المواهب الواعدة في بلاده، حيث مثل ويلشير منتخبات إنجلترا بمختلف الفئات قبل اللعب للفريق الأول بين عامي 2010 و2016.يذكر أن ويلشير خاض تجربة قصيرة في الدوري الدنماركي مؤخرا بانضمامه إلى نادي آرهوس في شباط الماضي، بعقد حتى نهاية الموسم المنصرم.