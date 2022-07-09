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رياضة

يوفنتوس يعلن تعاقده مع هذا اللاعب

Lebanon 24
09-07-2022 | 08:00
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أعلن يوفنتوس تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق.

وقال يوفنتوس في بيان: وقع يوفنتوس واللاعب عقدا حتى 30 حزيران 2023.

وكان اللاعب الأرجنتيني قال في أيار الماضي إنه سيعتزل دوليا عقب نهائيات كأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا العام.
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وسجل دي ماريا (34 عاما) هدف الفوز في تموز 2021 ليقود الأرجنتين للتغلب 1-صفر على البرازيل والتتويج بكأس كوبا أميركا وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عاما.
 
(العربية)
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