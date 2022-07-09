يوفنتوس يعلن تعاقده مع هذا اللاعب

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أعلن يوفنتوس تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق.وقال يوفنتوس في بيان: وقع يوفنتوس واللاعب عقدا حتى 30 حزيران 2023.وكان اللاعب الأرجنتيني قال في أيار الماضي إنه سيعتزل دوليا عقب نهائيات كأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا العام.وسجل دي ماريا (34 عاما) هدف الفوز في تموز 2021 ليقود الأرجنتين للتغلب 1-صفر على البرازيل والتتويج بكأس كوبا أميركا وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عاما.