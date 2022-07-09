الكحول في مونديال قطر.. فيفا والدوحة يدرسان "خطة ترضي الجميع"

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من المتوقع بيع "الجعة المحتوية على الكحول" في ملاعب كأس العالم في قطر، لكن قد لا يسمح للجماهير سوى بـ"المشروبات غير الكحولية" في مقاعدهم.ولا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمنظمون القطريون يعكفون على خطط لخدمة المشجعين الراغبين في تناول الجعة الكحولية أثناء المباريات عندما تبدأ البطولة في تشرين الثاني، بحسب أسوشيتد برس.وتقدم باقات الضيافة التي تضم "مشروبات فاخرة" في الملاعب منذ شباط 2021، لكن لا يزال يتعين الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لسياسة تخص معظم المشجعين في الملاعب الثمانية للمونديال، بالإضافة إلى جعة "بدوايزر" راعي كأس العالم منذ فترة طويلة، وقد تبقى أقل من خمسة أشهر على البطولة.ويبقى الخيار الأرجح هو تقديم "البيرة الكحولية" في الملاعب قبل وبعد المباريات، والسماح للجماهير بتناول "الجعة غير الكحولية" فقط في مقاعدهم.وقال فيفا في بيان، الجمعة، "ستتضح الأمور وتعلن بشكل رسمي في الوقت المناسب".وتعد كأس العالم 2022 هي الأولى التي تقام في بلد مسلم، خلال تاريخ البطولة الممتد 92 عاما.وطرحت تساؤلات حول كيفية تلبية قطر لطلبات المشجعين الراغبين في "تناول الكحوليات"، منذ اختار فيفا قطر كدولة مضيفة عام 2010.وقاوم المنظمون القطريون في البداية تقديم أي نوع من الكحوليات في الملاعب، لكنهم وعدوا بـ"وضع خطة ترضي الجميع".ويتوقع المنظمون حضور حوالي 1.2 مليون زائر في البطولة التي تضم 32 فريقا.