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رياضة

سواريز يرد على الشائعات المتعلقة به وصديقه ميسي

Lebanon 24
09-07-2022 | 16:00
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علق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، على الأنباء حول إمكانية انضمامه هو وصديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وانتهى عقد لويس سواريز (35 عاما) مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، في هذا الصيف.
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ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن سواريز، قوله: "اللعب مع ميسي في إنتر ميامي؟ الأمر ليس حقيقيا".

وأضاف: "هناك العديد من الأمور التي تقال، ونحن كلاعبين لا يمكننا الذهاب 24 ساعة يوميا لنفي ما يتم قوله".

وتابع: "فقط نتركهم يتحدثون، ليو يملك مستقبلا في باريس، وبدوري لا أعرف أين يرغب في الاعتزال".

يذكر أن لويس سواريز أغلق الباب مؤخرا أمام فكرة الانتقال إلى ريفر بليت الأرجنتيني، بعد خروج الأخير من مسابقة كوبا ليبرتادوريس، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وخاصة أستون فيلا، للعب تحت قيادة زميله السابق في ليفربول المدرب ستيفن جيرارد.
 
(روسيا اليوم)
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