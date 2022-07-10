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رياضة

الفائز يدفع ثمن العشاء.. رهان بين الجوكر وكيريوس في ويمبلدون

Lebanon 24
10-07-2022 | 05:00
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كانت علاقة ود وتفاهم بين نوفاك جوكوفيتش ونيك كيريوس آخر شيء توقعه عشاق التنس قبل مواجهتهما في نهائي ويمبلدون للتنس، لكن اللاعبين دفنا خلافاتهما واتفقا على أن الفائز سيدفع ثمن العشاء.
 
ودافع كيريوس، الذي هاجم جوكوفيتش في السابق، عن اللاعب الصربي حين تم اعتقاله وترحيله من بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق هذا العام بسبب موقفه من التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويطارد جوكوفيتش لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والسابع في ويمبلدون بينما يخوض كيريوس أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى.
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والتقى اللاعبان خلال التدريب وتحدثا قبل مشاركة تفاصيل المحادثة مع ملايين المعجبين على انستجرام.

وقال جوكوفيتش مخاطبا كيريوس "لقد استغرق الأمر منك خمس سنوات لتقول شيئا لطيفا عني".

ورد كيريوس "لكنني دافعت عنك عندما كان الأمر مهما".

وقال جوكوفيتش "لقد قمت بذلك بالفعل وأقدر لك هذا".

ورد كيريوس: "نحن أصدقاء الآن؟"

وقال جوكوفيتش "إذا كنت تدعوني لتناول الشراب أو العشاء، فأنا أقبل ذلك. الفائز غدا يدفع الفاتورة".

ورد كيريوس "اتفقنا. لنتقابل في ناد ليلي لنحتفل".

وبلغ كيريوس النهائي بعد انسحاب رافائيل نادال بسبب الإصابة.
المصدر: سكاي نيوز
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