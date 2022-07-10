منافسة تاريخية.. الإيراني الأصل ملايي يتواجه أخيرا مع الإسرائيلي موكي في الجودو

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حصل الإيراني الأصل بطل العالم السابق في رياضة الجودو، سعيد ملائي، أخيرا على فرصته لمواجهة الإسرائيلي، ساغي موكي، وذلك بعد ثلاثة أعوام على إجباره على الانسحاب من مواجهة منافسه.وتواجه ملائي الذي يدافع حاليا عن ألوان أذربيجان، مع موكي، السبت، في "غراند سلام" بودابست في العاصمة المجرية، وخرج فائزا بالتثبيت في الجولة الثالثة.وبعد المباراة، احتضن الرجلان اللذان أصبحا صديقين، بعضهما البعض.ورحب موكي في حسابه على إنستغرام بـ"انتصار الرياضة على السياسة"، مشيدا بـ"قدرة الرياضة والصداقة على سد كل الفجوات".ورد عليه ملائي "شكرا لك أخي"، في وقت رحب الاتحاد الدولي للجودو بهذا اللقاء، قائلا "لأول مرة في تاريخ رياضتنا، منذ عام 1979، التقى رجل ولد في إيران ودافع عن ألوان بلاده حتى أصبح بطلا للعالم، بإسرائيلي الذي هو أيضا بطل عالمي"، واصفا المباراة بين الرياضيين بأنها "نزال من أجل الحرية".تعود القصة بين اللاعبين إلى اب 2019 خلال بطولة العالم في طوكيو، إذ وبعد بلوغه مراحل متقدمة في البطولة، كشف ملائي إنه تعرض لضغوط من السلطات الإيرانية التي طلبت منه تفادي مواجهة موكي.وخسر ملائي في نصف النهائي أمام البلجيكي ماتياس كاس، بينما أحرز موكي الذهبية على حساب كاس في النهائي.وبعد إنهائه البطولة خامسا، غادر ملائي إلى برلين دون العودة إلى بلاده.وتم تعليق الاتحاد الإيراني للجودو من قبل الاتحاد الدولي لحثه ملائي على الانسحاب من بطولة العالم.وحصل ملائي في بادئ الأمر على الجنسية المنغولية قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان أذربيجان.وفي شباط 2021، حظي ملائي باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى إسرائيل للمشاركة في مسابقة دولية تحت علم منغوليا في خطوة ندد بها الإيرانيون ورئيس اتحاد اللعبة آراش ميراسماعيلي، الذي قال حينها "بصفتي خادما لمجتمع الجودو في البلاد، أعتذر لعائلات الشهداء والشعب الإيراني الشريف وأقول إننا نخجل من ذهاب رياضي أحمق وبطل فارغ لا يفكر سوى بمصالحه الشخصية إلى تل أبيب ويفتخر بذلك".وتابع "هذا ليس شرفا بل وصمة عار على جبينك ستبقى معك إلى الأبد، لأنك أدرت ظهرك لمثل النظام العليا ووطنك وتفتخر بذلك".وفي المقابل، وصف موقع "واي نت"، أبرز شبكة إخبارية بالعبرية، قرار ملائي المولود في البلد الذي يعتبر العدو اللدود للدولة العبرية، بالمجيء للعب على أراضي إسرائيل بأنه "شجاع" و"بطل".