كلوب يعترف بإعجابه بهذا اللاعب

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه وقع في حب داروين نونيز، عندما شاهد مهاجم أوروجواي يلعب مع بنفيكا ضد فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وانضم داروين نونيز (23 عاما) إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق بنفيكا البرتغالي، مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 85 مليون إسترليني، وفقا للإضافات.

واعترف المدرب الألماني بأن أداء نونيز أمام ليفربول في دوري الأبطال، عندما هز شباك "الريدز" في المباراتين، أقنعه بضم اللاعب.وقال كلوب (55 عاما) في حديث لموقع ليفربول الإلكتروني: "لقد كان مثيرا للإعجاب عندما لعب أمامنا (في دوري أبطال أوروبا)، عندما تقوم بالإعداد لبنفيكا، فأنت تعرف ما ينتظرك، نعرف كل شيء تماما عن الخصم، لذلك نعرف بالضبط جودة داروين".وأضاف: "لم يكن من الواضح ما إذا كان سيلعب لأنه عاد حينها من معسكر منتخب بلاده".وأردف المدرب الألماني: "في المباراة الأولى كان من الواضح أنه جيد حقا. القوة ومزجها مع التقنية والرغبة والحركات الذكية، المشاكل التي سببها لنا. لقد وقعنا جميعا في حبه خلال هاتين المباراتين. أمريكي جنوبي عدواني للغاية، إنه شيء جيد".وختم كلوب حديثه، قائلا: "لقد كانت مشاهدته حقا من دواعي سروري، وعندما أدركنا أن لدينا فرصة جيدة للتعاقد معه، أردنا ذلك جميعا، ونحن سعداء حقا بوجوده هنا الآن".