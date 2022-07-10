Advertisement

رياضة

كلوب يعترف بإعجابه بهذا اللاعب

Lebanon 24
10-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-970059-637930549112843972.jpg
Doc-P-970059-637930549112843972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه وقع في حب داروين نونيز، عندما شاهد مهاجم أوروجواي يلعب مع بنفيكا ضد فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وانضم داروين نونيز (23 عاما) إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق بنفيكا البرتغالي، مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 85 مليون إسترليني، وفقا للإضافات.
Advertisement
 
واعترف المدرب الألماني بأن أداء نونيز أمام ليفربول في دوري الأبطال، عندما هز شباك "الريدز" في المباراتين، أقنعه بضم اللاعب.

وقال كلوب (55 عاما) في حديث لموقع ليفربول الإلكتروني: "لقد كان مثيرا للإعجاب عندما لعب أمامنا (في دوري أبطال أوروبا)، عندما تقوم بالإعداد لبنفيكا، فأنت تعرف ما ينتظرك، نعرف كل شيء تماما عن الخصم، لذلك نعرف بالضبط جودة داروين".

 وأضاف: "لم يكن من الواضح ما إذا كان سيلعب لأنه عاد حينها من معسكر منتخب بلاده".

وأردف المدرب الألماني: "في المباراة الأولى كان من الواضح أنه جيد حقا. القوة ومزجها مع التقنية والرغبة والحركات الذكية، المشاكل التي سببها لنا. لقد وقعنا جميعا في حبه خلال هاتين المباراتين. أمريكي جنوبي عدواني للغاية، إنه شيء جيد".

 وختم كلوب حديثه، قائلا: "لقد كانت مشاهدته حقا من دواعي سروري، وعندما أدركنا أن لدينا فرصة جيدة للتعاقد معه، أردنا ذلك جميعا، ونحن سعداء حقا بوجوده هنا الآن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-10
11:00 | 2022-07-10
08:00 | 2022-07-10
05:00 | 2022-07-10
02:00 | 2022-07-10
23:00 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website