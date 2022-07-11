لا وشوم ويجب أن يكونوا من هذه الجنسية... شروط غريبة لصفقات نادي مونزا!

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وضع سيلفيو بيرلسكوني، رئيس نادي مونزا، الصاعد حديثاً لمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعض الشروط الغريبة التي ينبغي على اللاعبين الالتزام بها خلال موسم 2022-2023، خاصة التعاقدات الجديدة.ويتمتع بيرلسكوني (85 عاماً) بخبرة رياضية كبيرة للغاية، حيث سبق له امتلاك نادي ميلان في السابق، فضلاً عن خبرته السياسية الواسعة من خلال منصبه كرئيس للوزراء، لأطول فترة في تاريخ البلاد.واشترط بيرلسكوني أن تكون التعاقدات الجديدة من داخل البلاد وتحمل الجنسية الإيطالية، فضلاً عن متطلباته الأخرى ذات العلاقة بالمظهر الجسدي للاعبين.ووفق موقع Sport Bible البريطاني، فإنه يجب ألا يكون على أجساد اللاعبين أي وشوم، ولا يضع أي منهم أقراطاً في أذنيه.وأضاف: "يجب ألا تكون لحى على وجوه اللاعبين، وأن يكون شعرهم مصففاً بدقة غير متناهية"، لدرجة أن بيرلسكوني وفّر حلاقاً يكون متاحاً للاعبين من أجل تحقيق هذه الغاية.لكن الموقع أكد أنه ستكون هناك بعض الاستثناءات، في حال نجح بيرلسكوني في التعاقد مع الثنائي الأرجنتيني باولا ديبالا، الذي انتهى تعاقده مع يوفنتوس، وماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان.ونجح بيرلسكوني في شراء مونزا يوم 28 أيلول 2018، حينها كان النادي ينافس في دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا.وأصبح مونزا بوابة عودة بيرلسكوني إلى كرة القدم بعد عامين من بيعه نادي ميلان لملاك صينيين، والذي تُوج في فترته بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات وببطولة الدوري الإيطالي 8 مرات.