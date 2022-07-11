Advertisement

رياضة

"تطور كبير" في مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة

Lebanon 24
11-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-970314-637931413334227165.jpg
Doc-P-970314-637931413334227165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتهي عقده في 30 حزيران مع برشلونة، ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، إلى كتالونيا من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي لمدة عامين، حسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو".
Advertisement

ووصل ديمبيلي، الأحد، إلى مطار "إل برات" في برشلونة قادماً على متن طائرة خاصة، للاجتماع بالمعنيين ووضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد.

وبعد شهرين من المفاوضات اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي ببقاء بطل مونديال 2018 في صفوف الـ "بلاوغرانا" بصفقة جديدة لمدة عامين، على أن يتم الإعلان رسمياً عن التوقيع في الأيام المقبلة، حسب ما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتوصل الطرفان إلى الاتفاق بعد 4 اجتماعات بين فريق اللاعب الدولي (27 مباراة دولية، 4 أهداف) المكلّف بالمفاوضات والنادي للوصول إلى أفضل الشروط المادية، علماً بأن النادي يأمل في أن ينضم الفرنسي إلى صفوفه في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة التي تبدأ في 19 الشهر الحالي.

وفي وقت اجمعت العديد من وسائل الإعلام على مدة العقد، إلا أن التكهنات تدور حول تفاصيل الراتب والمكافآت، حيث وبرغبة من الرئيس خوان لابورتا يأمل من ديمبيلي أن يساهم في خفض راتبه أسوة بجميع اللاعبين نظراً للضائقة المالية التي يمر بها النادي.

وأشارت وسائل إعلام كتالونية أن راتب ديميبلي سينخفض بنسبة 40 بالمئة، إضافة إلى عدم تضمنه مكافآت مالية، في حين خالفت "ليكيب" هذه المعلومات معتبرة أن العقد ينص على علاوة تتعلق بأداء لاعب رين السابق داخل المستطيل الأخضر وخوضه للمباريات، ما يسمح له بزيادة راتبه الأساسي بشكل كبير.

واستخدم المدرب تشافي هرنانديز كل نفوذه لإعادة إطلاق المفاوضات في أكثر اللحظات توتراً، لإبقاء أفضل ممرّر في "لا ليغا" في الموسم الماضي (13 تمريرة حاسمة) في كتالونيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-07-11
05:00 | 2022-07-11
02:00 | 2022-07-11
23:00 | 2022-07-10
16:00 | 2022-07-10
14:00 | 2022-07-10
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website