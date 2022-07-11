27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الكشف عن حقيقة تفاوض سان جيرمان مع زيدان
Lebanon 24
11-07-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، حقيقة مفاوضات نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، هذا الصيف.
وتداولت وسائل الإعلام الفترة الماضية أنباء عن أن زيدان كان قريبا من الاتفاق مع سان جيرمان، قبل أن ينهي النادي الفرنسي تعاقده رسميا مع المدير الفني، كريستوف غالتيه.
Advertisement
ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس، امتلك الصلاحيات الكاملة لاختيار المدرب الجديد، ولم يتصل أبدا بزيدان.
وأشارت إلى أن المقربين من زيدان وراء تسريب أنباء غير صحيحة حول تعاقد زيزو مع سان جيرمان، رغم علمهم بأن المدرب الفرنسي لن يعمل في "حديقة الأمراء".
وأوضحت الصحيفة: "زيدان يريد أن يقال إنه رفض سان جيرمان في 2022، كي يضغط على الاتحاد الفرنسي بضرورة عدم استمرار المدرب ديدييه ديشامب في مهمة قيادة الديوك، عقب كأس العالم في قطر".
وأشارت إلى أن زيدان يريد الظهور بأنه قدم تضحية كبيرة أمام الاتحاد الفرنسي عندما رفض تدريب سان جيرمان.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لؤي علامة في "عالم تاني".. وضع خلخالاً في قدمه وهكذا احتفل برفقة والدته جيهان (فيديو)
Lebanon 24
لؤي علامة في "عالم تاني".. وضع خلخالاً في قدمه وهكذا احتفل برفقة والدته جيهان (فيديو)
07:24 | 2022-07-11
11/07/2022 07:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ينبوع دولارات" يدخل لبنان.. وزيرٌ يكشف حجم الرقم والمصدر!
Lebanon 24
"ينبوع دولارات" يدخل لبنان.. وزيرٌ يكشف حجم الرقم والمصدر!
16:35 | 2022-07-10
10/07/2022 04:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنى أبو حمزة تخطف الأنظار في زفاف شقيقها من مذيعة الـ LBCI.. ووسامة أولادها حديث المواقع (صور)
Lebanon 24
مُنى أبو حمزة تخطف الأنظار في زفاف شقيقها من مذيعة الـ LBCI.. ووسامة أولادها حديث المواقع (صور)
01:30 | 2022-07-11
11/07/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "غير مباشرة" إلى "حزب الله" من بايدن.. ما فحواها؟
Lebanon 24
رسالة "غير مباشرة" إلى "حزب الله" من بايدن.. ما فحواها؟
03:45 | 2022-07-11
11/07/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "الهيلا هو" "خائف" من بلدته!
Lebanon 24
نائب "الهيلا هو" "خائف" من بلدته!
04:45 | 2022-07-11
11/07/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-07-11
"احتفال غير لائق" كاد أن يضيع ذهبية الألعاب العالمية على مقاتل سومو مصري (فيديو)
08:00 | 2022-07-11
"تطور كبير" في مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة
05:00 | 2022-07-11
لا وشوم ويجب أن يكونوا من هذه الجنسية... شروط غريبة لصفقات نادي مونزا!
02:00 | 2022-07-11
مشهد يوقف القلب... لحظة احتراق سيارة أثناء سباق “فورمولا 1”
23:00 | 2022-07-10
ويمبلدون.. جوكوفيتش يحرز اللقب السابع
16:00 | 2022-07-10
بعد فوزها على التونسية أنس جابر.. بطلة ويمبلدون تنهار أمام الصحفيين
فيديو
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
11/07/2022 22:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
11/07/2022 22:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
11/07/2022 22:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact