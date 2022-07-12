هل يخطط أسعد صقال لاقتحام عالم كرة السلة؟

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ترددت أنباء عديدة بشأن اعتزام رئيس نادي النجمة، أسعد صقال، اقتحام عالم كرة السلة، عبر بوابة نادي دينامو.وكشفت مصادر مقربة من صقال، حقيقة الأنباء المنشورة، مشيرة إلى أنه "لا نية إطلاقا لدخوله نادي دينامو لكرة السلة".وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن نية رئيس النجمة دخول دينامو لبنان، وذلك بعد ساعات من استقالة إدارة النادي.وقالت المصادر، في تصريح لكووورة: "لا نية أبدا لشراء أي حصة من نادي دينامو لبنان أو ترأس النادي".وأتمت: "لا علاقة لصقال بنادي دينامو، وكل ما يشاع هو من نسج الخيال".