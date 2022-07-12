ماذا قال كلوب لجمهور ليفربول بعد رحيل ماني؟

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كشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن خطته لتعويض رحيل السنغالي ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "نحن نعلم مدى أهمية ساديو، وندرك كم كان جيدا بالنسبة لنا، عندما لا يستطيع أي شخص آخر فعل ذلك مثله".وأضاف: "هذا ليس بالأمر السيء، لأنه قبل عامين جاء ديوجو جوتا وقام بأشياء مذهلة لنا، ربما لم يكن فيرمينو قدم موسما رائعا بسبب الإصابات، ولكنه عاد في التدريبات بنسبة 100%.. إنه لاعب عالمي".وأكد المدرب الألماني: "لا داعي للقلق عندما تفكر فينا، يمكنك أن تكون متحمسا لما هو ممكن بالنسبة لنا.. ولا يمكننا أن نفعل الشيء نفسه عاما بعد عام، فهذا غير ممكن".وتابع: "لدينا قاعدة وعلينا أن نبني عليها، والأمر أكثر صعوبة للتنبؤ بالفرق الأخرى، وهذا ممكن من خلال جلب لاعبين آخرين لديهم مجموعة مهارات مختلفة".وأكمل كلوب: "كنا بحاجة إلى دماء جديدة، وديناميكية جديدة، ورغبة جديدة في تكوين فريق مليء بالإثارة والتصميم للأشياء القادمة".وختم: "في بعض الأحيان تبرم الصفقات الكبرى عندما تريد، وأحيانا تضطر، لأن ساديو أخبرنا أنه يريد الرحيل، وبالتالي كان علينا استبداله، إنه لاعب جيد، ولحسن الحظ، تمكنا من ضم داروين نونيز، وفابيو كارفاليو، وهو لاعب مثير للغاية".