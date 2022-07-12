ألفيش يُهاجم برشلونة: لا يحترم لاعبيه التاريخيين

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أبدى الظهير البرازيلي داني ألفيش امتعاضه من الطريقة التي خرج بها من برشلونة، مشددا على أن النادي الكاتالوني لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا تاريخه.وعاد صاحب الـ 39 عاما إلى كامب نو في نوفمبر الماضي، وشارك في 17 مباراة بعد تسجيله بشكل رسمي في يناير، لكن عقده قصير الآمد لم يتم تجديده.وقضى ألفيش ثمانية أعوام في برشلونة خلال فترة الاحتراف الأولى، وفاز بـ23 لقبا في أنجح حقبة في تاريخ النادي الكاتالوني.وخلال فترة احترافه الأولى صنع ألفيش 377 فرصة لزملائه في برشلونة، في رقم لا يتفوق عليه سوى خمسة لاعبين فقط من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.وقال ألفيش في مقابلة مع "غارديان" البريطانية، يوم الاثنين: غادرت سعيدا، بعد العودة إلى برشلونة، أردت عيش تلك اللحظات منذ 5 سنوات، الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هو كيفية إقصائي.وأضاف: منذ وصولي أوضحت أنني لم أعد شابا في العشرين من العمر، لكن هذا النادي أخطأ في السنوات الأخيرة، برشلونة لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا التاريخ في النادي، وأنا لا أتحدث عن نفسي، النادي بحاجة إلى تحسين عمله خارج الملعب، العقلية الحالية عكس التي كانت عليه في السابق، وكل ما يحدث على أرض الملعب هو انعكاس لما يجري في الخارج.