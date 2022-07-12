Advertisement

رياضة

ألفيش يُهاجم برشلونة: لا يحترم لاعبيه التاريخيين

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-970565-637932249485596155.jpg
Doc-P-970565-637932249485596155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى الظهير البرازيلي داني ألفيش امتعاضه من الطريقة التي خرج بها من برشلونة، مشددا على أن النادي الكاتالوني لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا تاريخه.

وعاد صاحب الـ 39 عاما إلى كامب نو في نوفمبر الماضي، وشارك في 17 مباراة بعد تسجيله بشكل رسمي في يناير، لكن عقده قصير الآمد لم يتم تجديده.
Advertisement

وقضى ألفيش ثمانية أعوام في برشلونة خلال فترة الاحتراف الأولى، وفاز بـ23 لقبا في أنجح حقبة في تاريخ النادي الكاتالوني.

وخلال فترة احترافه الأولى صنع ألفيش 377 فرصة لزملائه في برشلونة، في رقم لا يتفوق عليه سوى خمسة لاعبين فقط من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال ألفيش في مقابلة مع "غارديان" البريطانية، يوم الاثنين: غادرت سعيدا، بعد العودة إلى برشلونة، أردت عيش تلك اللحظات منذ 5 سنوات، الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هو كيفية إقصائي.

وأضاف: منذ وصولي أوضحت أنني لم أعد شابا في العشرين من العمر، لكن هذا النادي أخطأ في السنوات الأخيرة، برشلونة لا يهتم بالأشخاص الذين صنعوا التاريخ في النادي، وأنا لا أتحدث عن نفسي، النادي بحاجة إلى تحسين عمله خارج الملعب، العقلية الحالية عكس التي كانت عليه في السابق، وكل ما يحدث على أرض الملعب هو انعكاس لما يجري في الخارج.
 
 
(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-07-12
11:00 | 2022-07-12
08:00 | 2022-07-12
05:00 | 2022-07-12
02:00 | 2022-07-12
23:00 | 2022-07-11
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website