29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
26
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مع صلاح ونونيز.. ليفربول يتجرع خسارة مذلة من مان يونايتد
Lebanon 24
12-07-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد، تعرض ليفربول الإنجليزي لهزيمة "ثقيلة"، من غريمه مانشستر يونايتد، في العاصمة التايلندية بانكوك.
وتعرض ليفربول لهزيمة "مذلة" على يد مانشستر يونايتد، بنتيجة 0-4، في أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد، أقيمت أمام جماهير غفيرة في بانكوك.
Advertisement
وشارك في اللقاء نجم ليفربول الجديد وأغلى صفقة بالتاريخ، الأوروغواياني داروين نونيز، في خط الهجوم، لكنه لم يترك أثرا كبيرا وبدا بحالة بدنية أقل من المثالية.
كما شارك النجم المصري محمد صلاح في الشوط الثاني، وفشل في إزعاج دفاع مانشستر يونايتد إلا في تسديدة رائعة بنهاية اللقاء، ارتطمت بالقائم.
أما مانشستر يونايتد، فظهر بشكل مبشر جدا، في أول مباراة تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد إريك تين هاغ، وقدم لمحات فنية جميلة.
وسجل لمانشستر يونايتد كل من الإنجليزي جايدون سانشو والبرازيلي فريد والفرنسي أنتوني مارسيال والشاب الأوروغواياني فاكوندي بيلستري.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
Lebanon 24
جديد الكهرباء والتغذية.. إليكم ما سيجري قريباً
12:15 | 2022-07-12
12/07/2022 12:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر جديد في أسعار بطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
Lebanon 24
تغيّر جديد في أسعار بطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
15:13 | 2022-07-12
12/07/2022 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه للغرق في بحر صيدا... هذا ما كشفه الفنان اللبناني الشهير عن الحادثة!
Lebanon 24
بعد تعرّضه للغرق في بحر صيدا... هذا ما كشفه الفنان اللبناني الشهير عن الحادثة!
09:28 | 2022-07-12
12/07/2022 09:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الفروج المشوي يتجاوز اللحم: كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
الفروج المشوي يتجاوز اللحم: كم بلغ سعره؟
07:30 | 2022-07-12
12/07/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة طوني عيسى تأسر القلوب.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
ابنة طوني عيسى تأسر القلوب.. شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
00:25 | 2022-07-13
13/07/2022 12:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2022-07-13
مهاجم بايرن ميونيخ تلقى تهديدات بالقتل بسبب برشلونة!
03:57 | 2022-07-13
ما سرّ لياقة بنزيمة ورنالدو وميسي؟ الجواب مفاجئ
02:00 | 2022-07-13
أُنجبت من دون زواج... حبيبة رونالدو تنشر أول صورة لابنتهما بيلا
16:00 | 2022-07-12
ألفيش يُهاجم برشلونة: لا يحترم لاعبيه التاريخيين
14:00 | 2022-07-12
الاعتداء على بطلة أولمبية! (فيديو)
11:00 | 2022-07-12
ماذا قال كلوب لجمهور ليفربول بعد رحيل ماني؟
فيديو
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
13/07/2022 13:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
Lebanon 24
بعلبك بشكل آخر.. تشبه "أدونيس"!
09:00 | 2022-07-11
13/07/2022 13:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
Lebanon 24
فنان لبناني يُقلق متابعيه.. تعرّض لإصابة خطيرة في ظهره وفيديو يكشف التفاصيل
03:30 | 2022-07-11
13/07/2022 13:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact