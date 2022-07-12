Advertisement

رياضة

مع صلاح ونونيز.. ليفربول يتجرع خسارة مذلة من مان يونايتد

Lebanon 24
12-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-970677-637932515724357956.png
Doc-P-970677-637932515724357956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد، تعرض ليفربول الإنجليزي لهزيمة "ثقيلة"، من غريمه مانشستر يونايتد، في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتعرض ليفربول لهزيمة "مذلة" على يد مانشستر يونايتد، بنتيجة 0-4، في أول مباراة تحضيرية للموسم الجديد، أقيمت أمام جماهير غفيرة في بانكوك.
Advertisement

وشارك في اللقاء نجم ليفربول الجديد وأغلى صفقة بالتاريخ، الأوروغواياني داروين نونيز، في خط الهجوم، لكنه لم يترك أثرا كبيرا وبدا بحالة بدنية أقل من المثالية.

كما شارك النجم المصري محمد صلاح في الشوط الثاني، وفشل في إزعاج دفاع مانشستر يونايتد إلا في تسديدة رائعة بنهاية اللقاء، ارتطمت بالقائم.

أما مانشستر يونايتد، فظهر بشكل مبشر جدا، في أول مباراة تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد إريك تين هاغ، وقدم لمحات فنية جميلة.

وسجل لمانشستر يونايتد كل من الإنجليزي جايدون سانشو والبرازيلي فريد والفرنسي أنتوني مارسيال والشاب الأوروغواياني فاكوندي بيلستري.
 
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-07-13
03:57 | 2022-07-13
02:00 | 2022-07-13
16:00 | 2022-07-12
14:00 | 2022-07-12
11:00 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website