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رياضة

مهاجم بايرن ميونيخ تلقى تهديدات بالقتل بسبب برشلونة!

Lebanon 24
13-07-2022 | 05:00
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أكدت تقارير صحفية ألمانية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، تلقى تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رغبته بالرحيل عن النادي البافاري والانتقال إلى برشلونة الإسباني.

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ولم يخفِ ليفاندوفسكي نيته الانتقال إلى برشلونة، رغم بقاء موسم في عقده مع بايرن ميونيخ، الذي يرفض بدوره التفريط باللاعب، رغم تقدّم النادي الإسباني بثلاثة عروض رسمية لضم الهداف المخضرم.

وبحسب شبكة "سبورت 1" الألمانية، فإن ليفاندوفسكي تلقى تهديدات بالقتل من مجهولين يبدو أنهم من مشجعي بايرن ميونيخ المتعصبين، الأمر الذي أجبره على عدم اصطحاب عائلته في رحلة العودة إلى ألمانيا.

ووصل ليفاندوفسكي بالفعل إلى ميونيخ وخضع لفحوصات طبية روتينية برفقة زملائه قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد، دون أن تتواجد زوجته وأطفاله معه في إقليم بافاريا، وسط استمرار الجدل حول مصير اللاعب.

وذكرت الشبكة الألمانية أن ليفاندوفسكي يرغب في إتمام عملية الانتقال إلى برشلونة بشكل سريع بعد التوافق بين الناديين على ذلك، مشيرة إلى أن بايرن ميونيخ يرفض بيع هدافه بمبلغ يقل عن 50 مليون يورو.

وكان ليفاندوفسكي أعلن خلال مؤتمر صحافي مع المنتخب البولندي في أيار 2022، أن "قصته" مع بايرن ميونيخ "اقتربت من نهايتها".

كان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أكد في 7 تموز 2022 أن النادي الكاتالوني قدّم عرضاً لبايرن ميونيخ للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، على أمل أن يحصل "على رد إيجابي".

وقال لابورتا خلال حفل تقديم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الوافد الجديد إلى برشلونة: "قدمنا عرضاً للاعب وننتظر الجواب، وسنرى ما إذا سيكون إيجابياً".

وأضاف: "نشكر اللاعب (ليفاندوفسكي) لأجل كل الأشياء التي قام بها لإظهار رغبته بالمجيء" إلى برشلونة.

وكانت وسائل إعلام ألمانية أشارت في نهاية حزيران، إلى أن برشلونة عرض 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت على بايرن للتعاقد مع قلب هجومه.

(عربي بوست)
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