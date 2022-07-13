أُنجبت من دون زواج... حبيبة رونالدو تنشر أول صورة لابنتهما بيلا

كشفت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الإسبانية عن أول صورة لبيلا إيزيمالدا ابنتها من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.وكان كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز قد رزقا بالطفلة بيلا في 18 نيسان الماضي، والتي مات في نفس توقيت ولادتها شقيق توأم لها.ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لابنتها بيلا في أول ظهور للطفلة بشكل واضح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعني اسم "بيلا إيزيمالدا" بالبرتغالية "جميلة"، بينما يعني بالإسبانية "الجميلة الزمردية"، كما أن كلمة Bella مرتبطة بمصطلح" جميلة" في لغات أخرى مثل الإيطالية، واللاتينية ، واليونانية، بينما تعني كلمة Esmeralda الزمرد في الإسبانية.وكان رونالدو اعتذر عن عدم حضور انطلاقة تدريبات مانشستر يونايتد ومعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد بسبب ظروف عائلية دون الكشف عنها، وذلك بالتزامن مع تقارير عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.(العين)