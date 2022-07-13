هل رفض باريس سان جيرمان ضم كريستيانو رونالدو؟

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كشفت تقارير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرض نفسه على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي الحالي.وكان كريستيانو رونالدو طالب إدارة مانشستر يونايتد بالسماح له بالرحيل هذا الصيف، على خلفية فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ليبدأ عبر وكيله مهمة البحث عن فريق جديد، وفقا لتقارير.وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية في تقرير لها أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو عرض اللاعب على باريس سان جيرمان لشرائه هذا الصيف، لكن إدارة بطل الدوري الفرنسي لم توافق.وكانت تقارير صحفية أكدت رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان قدوم كريستيانو رونالدو إلى فريق العاصمة الفرنسية، بل وتهديده بالرحيل حال ضم الأسطورة البرتغالي.ويرتبط مينديز بعلاقة صداقة مع إدارة باريس سان جيرمان متمثلة في المدير الرياضي لويس كامبوس، من خلال عملهما على عدة صفقات من قبل.من جانبه، يدرس باريس سان جيرمان تعزيز خطه الأمامي هذا الصيف، حيث ارتبط اسمه بلاعبين مثل البولندي روبرت ليفاندفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وهوجو إيكيته لاعب ريمس الفرنسي.يذكر أن اسم كريستيانو رونالدو ارتبط بالانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي خلال الفترة الأخيرة في ظل عدم انضمامه إلى تدريبات مانشستر يونايتد حتى الآن متعللا بظروف أسرية.