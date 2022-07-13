Advertisement

رياضة

ما حقيقة توزيع بروك ليسنر اللحوم في عيد الأضحى؟ (صور)

Lebanon 24
13-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-970891-637933153721937198.jpg
Doc-P-970891-637933153721937198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصدت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها للمصارع الأميركي بروك ليسنر وهو يحضّر لحوماً لتوزيعها بمناسبة عيد الأضحى، مئات المشاركات والتعليقات، إلا أن الحقيقة غير كذلك تماماً.
Advertisement

ويظهر في الصورة المصارع الأميركي الشهير بروك ليسنر وهو يقطّع اللحوم.

وجاء في التعليق المرافق "المصارع العالمي بروك ليسنر قام بذبح بقرة ووزعها على المسلمين في مساجد أميركا بمناسبة عيد الأضحى"، ليحصد المنشور مئات المشاركات والتعليقات على فيسبوك وتويتر.

إلا أن الصورة في الحقيقة تظهر ليسنر خلال زيارته لمتجر شهير للحوم في الولايات المتحدة عام 2021.

فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الصورة منشورة على صفحة The Bearded Butchers (الجزارون الملتحون) في فيسبوك بتاريخ 12 تموز2021، بحسب "فرانس برس".
 
مصدر الصورة الحقيقي
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-07-13
11:47 | 2022-07-13
11:32 | 2022-07-13
11:00 | 2022-07-13
08:00 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website