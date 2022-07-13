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رياضة
ما حقيقة توزيع بروك ليسنر اللحوم في عيد الأضحى؟ (صور)
Lebanon 24
13-07-2022
|
14:00
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حصدت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها للمصارع الأميركي بروك ليسنر وهو يحضّر لحوماً لتوزيعها بمناسبة عيد الأضحى، مئات المشاركات والتعليقات، إلا أن الحقيقة غير كذلك تماماً.
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ويظهر في الصورة المصارع الأميركي الشهير بروك ليسنر وهو يقطّع اللحوم.
وجاء في التعليق المرافق "المصارع العالمي بروك ليسنر قام بذبح بقرة ووزعها على المسلمين في مساجد أميركا بمناسبة عيد الأضحى"، ليحصد المنشور مئات المشاركات والتعليقات على فيسبوك وتويتر.
إلا أن الصورة في الحقيقة تظهر ليسنر خلال زيارته لمتجر شهير للحوم في الولايات المتحدة عام 2021.
فقد أظهر التفتيش عبر محركات البحث أن الصورة منشورة على صفحة The Bearded Butchers (الجزارون الملتحون) في فيسبوك بتاريخ 12 تموز2021، بحسب "فرانس برس".
(العربية)
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