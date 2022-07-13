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رياضة

فوز منتخب لبنان لكرة السلة على الفيليبين في بطولة كأس آسيا

Lebanon 24
13-07-2022 | 11:32
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استهل منتخب لبنان للرجال في كرة السلة مبارياته في كأس آسيا 2022، التي تستضيفها أندونيسيا بين 12 و24 تموز، بفوزه على الفيليبين 95 -80 في مباراته الأولى ضمن المجموعة الرابعة.

ويلتقي المنتخب نظيره النيوزيلندي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 15 منه، ويختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء الهند عند الساعة السابعة من صباح الأحد 17 منه.
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