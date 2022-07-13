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رياضة

واقعة غريبة... ماذا يفعل الحمار في الملعب؟ (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2022 | 11:47
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نشر حساب "كرة القدم الإفريقية" باللغة الإسبانية على "تويتر" فيديو طريف لحادثة غريبة شهدتها مباراة في الرأس الأخضر.


وأرفق الحساب الفيديو بتعليق ساخر جاء فيه: "بينما تصل الكرة إلى الملاعب في بلدان أخرى بسيارة تعمل بالتحكم عن بعد، فها هي تأتي بنهائي كأس الرأس الأخضر على ظهر حمار".
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ويظهر في الفيديو حكام المباراة وهم ينتظرون الكرة التي يقدمها شاب يمتطي حمارا، ويغادر بعدها أرض الملعب.
 
 
وأثار الفيديو ردود أفعال ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون من هذه الطريقة "غير المتوقعة" بتقديم الكرة، بينما علّق آخرون بأن على اتحاد الكرة في الرأس الأخضر إيضاح سبب ما حدث، وهل كان الأمر مقصودا من أجل مبادرة معينة مثلا.

وشارك منتخب الرأس الأخضر مؤخرا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، حيث ودع البطولة من دور الـ16.

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