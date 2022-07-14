رونالدو يتلقى عرضاً ضخماً من نادٍ سعودي... هل سينتقل إليه؟

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تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عرضاً مالياً فلكياً من أجل مغادرة الفريق والانتقال لأحد الأندية في المملكة العربية السعودية.وكان كريستيانو قد طلب من إدارة "الشياطين الحمر" السماح له بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حال تلقى النادي عرضاً مُرضياً، وفقاً لعدة تقارير بريطانية.ومنذ ذلك التاريخ يغيب النجم البرتغالي عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2022-2023، ولم يسافر مع الفريق إلى تايلاند "لأسباب عائلية"، ولم يبلغ الإدارة بموعد عودته.وفي آخر تطورات ملف كريستيانو، فجّرت شبكة CNN Portugal مفاجأة مدوية، حين كشفت أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تلقى عرضاً مالياً خرافياً من أحد الأندية السعودية.ولم تسم الشبكة هذا النادي، لكنها أكدت أنه عرض مبلغ 300 مليون يورو على كريستيانو رونالدو، من أجل إقناعه بالقدوم إلى السعودية.وأوضح القسم البرتغالي من الشبكة العالمية أن كريستيانو سيتقاضى هذا المبلغ لوحده على موسمين، بواقع 125 مليون يورو عن كل موسم، ليصبح بذلك اللاعب صاحب أعلى راتب في العالم، وبأكثر من ضعف كيليان مبابي صاحب الراتب الأكبر عالمياً في الوقت الحالي (50.5 مليون يورو).وسيدفع النادي السعودي لنظيره في مانشستر يونايتد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات كريستيانو، بالإضافة إلى 20 مليوناً آخرين للوسطاء.ويرتبط "صاروخ ماديرا" بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يوم 30 حزيران 2023.وفي حال تمت هذه الصفقة، فإن كريستيانو رونالدو لن يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2022-2023، وهو أحد أهم الأسباب التي دفعته لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد وفق تقارير أوروبية عديدة.