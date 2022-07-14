Advertisement

رياضة

رونالدو يتلقى عرضاً ضخماً من نادٍ سعودي... هل سينتقل إليه؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-971100-637933759105939491.jpg
Doc-P-971100-637933759105939491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عرضاً مالياً فلكياً من أجل مغادرة الفريق والانتقال لأحد الأندية في المملكة العربية السعودية.

وكان كريستيانو قد طلب من إدارة "الشياطين الحمر" السماح له بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حال تلقى النادي عرضاً مُرضياً، وفقاً لعدة تقارير بريطانية.
Advertisement

ومنذ ذلك التاريخ يغيب النجم البرتغالي عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2022-2023، ولم يسافر مع الفريق إلى تايلاند "لأسباب عائلية"، ولم يبلغ الإدارة بموعد عودته.


وفي آخر تطورات ملف كريستيانو، فجّرت شبكة CNN Portugal مفاجأة مدوية، حين كشفت أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تلقى عرضاً مالياً خرافياً من أحد الأندية السعودية.

ولم تسم الشبكة هذا النادي، لكنها أكدت أنه عرض مبلغ 300 مليون يورو على كريستيانو رونالدو، من أجل إقناعه بالقدوم إلى السعودية.


وأوضح القسم البرتغالي من الشبكة العالمية أن كريستيانو سيتقاضى هذا المبلغ لوحده على موسمين، بواقع 125 مليون يورو عن كل موسم، ليصبح بذلك اللاعب صاحب أعلى راتب في العالم، وبأكثر من ضعف كيليان مبابي صاحب الراتب الأكبر عالمياً في الوقت الحالي (50.5 مليون يورو).

وسيدفع النادي السعودي لنظيره في مانشستر يونايتد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات كريستيانو، بالإضافة إلى 20 مليوناً آخرين للوسطاء.

ويرتبط "صاروخ ماديرا" بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يوم 30  حزيران 2023.

وفي حال تمت هذه الصفقة، فإن كريستيانو رونالدو لن يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2022-2023، وهو أحد أهم الأسباب التي دفعته لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد وفق تقارير أوروبية عديدة.
 
(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-07-14
05:00 | 2022-07-14
23:00 | 2022-07-13
16:00 | 2022-07-13
14:00 | 2022-07-13
11:47 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website