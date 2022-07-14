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رياضة

ميسي الأعلى دخلا بين لاعبي العالم

Lebanon 24
14-07-2022 | 08:00
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أعلنت مجلة "فوربس" الأميركية، عن قائمة أكثر 10 رياضيين دخلاً في العام الماضي، بعدما شهدت القائمة تواجد العديد من النجوم من عالم كرة القدم، مع 4 من الدوري الأميركي لكرة السلة، بالإضافة لتواجد رياضات أخرى.
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احتلّ صدارة هذه القائمة النجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان ليونيل ميسي، الذي يتقاضى سنوياً 130 مليون دولار، من بينها 75 مليون دولار من داخل الملعب، و55 من خارجه، كما تواجد لاعب آخر من الفريق "الباريسي" وهو نيمار دا سيلفا، الذي احتل المركز الرابع في الترتيب بـ95 مليون دولار من بينها 75 من داخل الملعب.

أما لاعب كرة القدم الثالث، فهو النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي يتقاضى سنويا 115 مليون دولار.


 (ملاعب)
 
 
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