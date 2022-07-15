فرينكي دي يونغ يغادر برشلونة إلى دوائر "الشياطين الحمر"

Advertisement

توصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي ينبغي أن يوافق على هذه الخطوة، وفقا لمصدر مطلع في النادي الإسباني على الصفقة.ووافق يونايتد على سداد 75 مليون يورو لبرشلونة إضافة إلى 10 ملايين يورو لدي يونغ ( 25 عاما)، وفقا للمصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.وينبغي الحصول على موافقة دي يونغ، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، للانتقال إلى فريق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشير تقارير إلى تردد دي يونغ حتى الآن في مغادرة كامب نو.لكن مسؤول برشلونة المطلع على الاتفاق قال إن المدرب تشافي هيرنانديز أبلغ دي يونغ أنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه.ويفضل برشلونة التوصل إلى اتفاق قبل مغادرة الفريق يوم السبت للقيام بجولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة.وعمل النادي على تقليص مرتباته في الوقت الذي يسعى فيه لخفض ديونه. وقال مسؤول النادي إن راتب دي يونغ لم يعد يتماشى مع أولوياته المالية الجديدة.لعب دي يونغ 140 مباريات، معظمها في البداية بشكل منتظم، منذ ضمه من نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2019 مقابل 75 مليون يورو (85.5 مليون دولار حينها).