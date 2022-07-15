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رياضة

بعد هجوم الجمهور.. حارس يغادر باكيا في مباراة بالدوري المصري

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:00
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شهدت مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز، حادثة مؤثرة للحارس أحمد يحيى الذي تلقت شباكه 5 أهداف.


وخرج حارس مرمى الاتحاد في الدقيقة الثمانين، بسبب الجماهير التي هاجمته بقوة واتهمته بأنه تسبب في خسارة فريقه، وأن جميع الأهداف كانت بسببه.
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وقرر عماد النحاس المدير الفني للفريق خروج أحمد يحيى من المباراة ونزول الحارس البديل صبحي سوتسببت وفاة شقيق يحيى، قبل موعد المباراة بيوم، بتدهور حالته النفسية، إلا أنه أصر على المشاركة في المواجهة أمام سيراميكا، ليقرر مغادرة اللعبة فيما بعد باكيا بسبب هتافات الجمهور، ومرددا لعبارات فحواها أنه سيعتزل اللعب نهائيا.

وتمكن فريق سيراميكا من الفوز على نظيره الاتحاد بخماسية نظيفة، وبهذه النتيجة يحتل الأول المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 28، محتلا المركز العاشر.ليمان، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع" الإلكتروني.
 
وتسببت وفاة شقيق يحيى، قبل موعد المباراة بيوم، بتدهور حالته النفسية، إلا أنه أصر على المشاركة في المواجهة أمام سيراميكا، ليقرر مغادرة اللعبة فيما بعد باكيا بسبب هتافات الجمهور، ومرددا لعبارات فحواها أنه سيعتزل اللعب نهائيا.

وتمكن فريق سيراميكا من الفوز على نظيره الاتحاد بخماسية نظيفة، وبهذه النتيجة يحتل الأول المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 28، محتلا المركز العاشر.
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