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رياضة
رونالدو يخرج عن صمته حول مستقبله في "مانشستر يونايتد"!
Lebanon 24
15-07-2022
|
11:00
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ما زال الغموض يحوم حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق موسم 2022-2023، في ظل تقارير صحفية تفيد برغبة اللاعب في الرحيل.
وبينما تتزايد التكهنات حول مستقبله، يبدو أن النجم لا يزال في حالة بدنية لا تصدق بعد أن كسر صمته الخميس من خلال نشر صورة له وهو يتدرب في منزله منفردا كما هي العادة، وهي الصورة الأولى التي ينشرها النجم البرتغالي منذ أن أعلم إدارة فريقه "الشياطين الحمر" برغبته في الرحيل عن النادي.
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وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أن الصورة تعتبر مؤشرا على أن رونالدو قد يواصل التجربة مع مانشستر يونايتد بعد أن ظهر في الصورة وهو يرتدي "شورت" فريق مانشستر يونايتد للموسم الماضي وهو ما اعتبرته الصحيفة الإنجليزية دليلا قاطعا على أن رونالدو قد يواصل مع الفريق الإنجليزي في الموسم القادم في ظل غياب العروض القوية.
وتوالت الأنباء عن رفض التعاقد مع رونالدو من قبل أندية مختلفة، (باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني وتشلسي الإنجليزي).
بالمقابل تنحصر دائرة الأندية الراغبة بضم رونالدو إلى صفوفها في الفترة الحالية بين نابولي الإيطالي وسبورتينغ لشبونة فريقه الأم وفريق عربي من الدوري السعودي لكنها جميعا لا ترقى إلى رغبة النجم البرتغالي الذي ما زال يحلم بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.
(روسيا اليوم)
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