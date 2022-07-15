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رياضة

استبعاد الكرة الروسية من المحافل الدولية مستمر حتى إشعار آخر

Lebanon 24
15-07-2022 | 16:00
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رفضت محكمة التحكيم الرياضية، الجمعة، الطعون التي تقدم بها الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية روسية، ضد قرار الاتحادين الدولي "الفيفا"، والأوروبي "اليويفا"، باستبعادهم من كافة البطولات حتى إشعار آخر.
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وقرر الاتحادان الدولي والأوروبي في شباط الماضي حرمان كافة الفرق الروسية من المشاركة في كافة بطولات الاتحادين، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي آذار الماضي رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم بتجميد قرار الفيفا الذي حرم روسيا فعليا من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
 
وفي أيار الماضي تقدمت أربعة أندية روسية هي "زينيت سانبطرسبرغ"، و "دينامو موسكو"، و"سوتشي"، و"تشسكا موسكو"، بطعن للمطالبة بإلغاء قرار اليويفا باستبعادهم من البطولات.
 
وقالت المحكمة إن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم "لم يتجاوزا صلاحياتهما فيما يتصل بقرار منع الفرق الروسية من المشاركة، في ظل تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي تسبب في ظهور ظروف غير مسبوقة، كان لابد للفيفا واليويفا التجاوب معها"، حسبما نقلت "رويترز".
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