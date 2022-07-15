Advertisement

رياضة

نيمار يتعرض لإصابة جديدة قبيل انطلاق الموسم الجديد

Lebanon 24
15-07-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-971594-637935129520873330.png
Doc-P-971594-637935129520873330.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار لإصابة جديدة خلال تحضيرات فريقه للموسم الجديد 2022-2023.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نيمار يعاني من إصابة في أعلى الفخذ.

وأضافت أن هذه الإصابة ستحرم النجم البرازيلي من المشاركة في المباراة الودية الأولى للفريق الباريسي، استعدادا للموسم الجديد.
Advertisement

ويلعب باريس سان جيرمان ضد كويفيلي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في مباراة ودية، مساء اليوم الجمعة.

وثار جدل كبير مؤخرا حول نيمار، وتكهنت تقارير صحفية بإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان أو عرضه للبيع هذا الصيف.

وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في صيف عام 2025، مع بند يمدد العقد تلقائيا حتى صيف 2027.

وتراجع مستوى البرازيلي بشكل كبير منذ انتقاله لسان جيرمان في العام 2017، وغاب عن العديد من المباريات الهامة للنادي بسبب إصاباته المتكررة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-07-16
02:00 | 2022-07-16
16:00 | 2022-07-15
14:00 | 2022-07-15
11:26 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website