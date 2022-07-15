نيمار يتعرض لإصابة جديدة قبيل انطلاق الموسم الجديد

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تعرض نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار لإصابة جديدة خلال تحضيرات فريقه للموسم الجديد 2022-2023.وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نيمار يعاني من إصابة في أعلى الفخذ.وأضافت أن هذه الإصابة ستحرم النجم البرازيلي من المشاركة في المباراة الودية الأولى للفريق الباريسي، استعدادا للموسم الجديد.ويلعب باريس سان جيرمان ضد كويفيلي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي، في مباراة ودية، مساء اليوم الجمعة.وثار جدل كبير مؤخرا حول نيمار، وتكهنت تقارير صحفية بإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان أو عرضه للبيع هذا الصيف.وينتهي تعاقد نيمار مع سان جيرمان في صيف عام 2025، مع بند يمدد العقد تلقائيا حتى صيف 2027.وتراجع مستوى البرازيلي بشكل كبير منذ انتقاله لسان جيرمان في العام 2017، وغاب عن العديد من المباريات الهامة للنادي بسبب إصاباته المتكررة.