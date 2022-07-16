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رياضة

بعد العرض السعودي الضخم لرونالدو... ما هو موقفه؟

Lebanon 24
16-07-2022 | 02:00
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كشف تقرير برتغالي، عن موقف النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، من العرض الفلكي الذي قدمه أحد الأندية السعودية من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت شبكة CNN Portugal قد كشفت أن كريستيانو رونالدو تلقى عرضاً مالياً خرافياً من أحد الأندية السعودية، لكنها لم تكشف عن اسم هذا النادي.
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وأكدت الشبكة أنه عرض مبلغ 250 مليون يورو على كريستيانو رونالدو، من أجل إقناعه بالقدوم إلى السعودية، تُدفع على موسمين بواقع 125 مليون يورو عن كل موسم.

وسيدفع النادي السعودي لنظيره في مانشستر يونايتد مبلغ 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات كريستيانو، بالإضافة إلى 20 مليوناً أخرى للوسطاء.

لكن صحيفة record البرتغالية، أكدت أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، قد أدار ظهره لهذا العرض المذهل، ورفضه رفضاً تاماً.


وبالنظر إلى الأرقام المذكورة أعلاه، وصفت الصحيفة البرتغالية العرض بأنه "من عالم آخر".

وأكدت "ريكورد" أن رحيل كريستيانو عن مانشستر يونايتد إلى الدوري السعودي هو أمر غير مطروح نهائياً في أجندة وطموحات "صاروخ ماديرا" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان كريستيانو قد طلب من إدارة "الشياطين الحمر" يوم 2 تموز 2022، السماح له بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حال تلقى النادي عرضاً مُرضياً، وفقاً لعدة تقارير بريطانية.

ومنذ ذلك التاريخ يغيب النجم البرتغالي عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2022-2023، ولم يسافر مع الفريق إلى تايلاند "لأسباب عائلية"، ولم يبلغ الإدارة بموعد عودته.
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