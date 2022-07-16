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رياضة
سان جيرمان يسعى لتمديد عقد ميسي حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
16-07-2022
|
08:00
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يسعى باريس سان جيرمان لكرة القدم إلى تمديد عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي لعام آخر حتى حزيران 2024 ، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" (Marca) الرياضية اليوم الخميس.
وأشارت هذه الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي الفرنسي أبلغ ميسي (35 عاما) فعليا برغبته في تجديد عقده.
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وكانت تقارير إعلامية تحدثت أن عقد ميسي يتضمن بندا يسمح للطرفين بتجديد العقد لمدة عام آخر، ولكن هذه المعلومة غير دقيقة بحسب "ماركا".
وأوضحت الصحيفة أن ميسي يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لحسم موقفه، وهو ما يتفق مع رؤية والده الذي يعتبر مستشاره الأساسي في هذه الشؤون.
وقد أشارت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إلى أن ميسي يضع كأس العالم 2022 على قمة أولوياته الآن، خاصة وأنه لم يفز باللقب العالمي مع منتخب بلاده على مدار مسيرته الكروية.
كان "البرغوث" خسر نهائي كأس العالم مع المنتخب أمام نظيره الألماني في نسخة 2014 بالبرازيل.
وترك ميسي برشلونة -الذي قضى فيه كل مسيرته الكروية- إلى سان جيرمان صيف 2021 بعقد يمتد عامين في ظل الأزمة المالية التي كان يعانيها النادي الكتالوني.
(الجزيرة)
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