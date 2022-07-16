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رياضة

تهجمت الجماهير عليه فخرج باكيًا واعتزل اللعب

Lebanon 24
16-07-2022 | 11:00
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أعلن حارس مرمى الاتحاد السكندري، أحمد يحيى، اعتزاله كرة القدم، بعد أحداث مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا والتي شهدت تهجم بعض جماهير زعيم الثغر عليه وباقي لاعبي الفريق وجهازهم الفني، عقب الخسارة بخماسية نظيفة في الدوري المصري.
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وأطلقت جماهير الاتحاد السكندري هتافات  مسيئة ضد يحيى، بعد تلقي شباكه الهدف الخامس، ليطلب الحارس استبداله قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، رافضا استكمال المواجهة وليخرج باكيا من الملعب.

وكتب يحيى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيا وإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

يذكر أن يحيى كان قد شارك في المباراة بعد وفاة شقيقة الأكبر بيوم واحد.
 
 
 
وأعلنت رابطة الأندية المحترفة منح يحيى لقب لاعب الجولة "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الإتحاد السكندري أحمد يحيى والذي بعطائه أختير لاعباً للجولة. ابق رأسك مرفوعاً يا أحمد".

وانتقل يحيى (34 عاماً) إلى صفوف الاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي قادما من الإنتاج الحربي عقب هبوط الأخير لدوري الدرجة الثانية، كما لعب في صفوف سموحة لمدة خمسة مواسم.
 
وتعاطفت الجماهير مع يحيى قبل إعلان اعتزاله، كما تلقى دعما كبيرا من لاعبي كرة القدم وحراس المرمى الحاليين والسابقين.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر راهناً في الدوري برصيد 28 نقطة من 24 مباراة.
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